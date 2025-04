Camion abbatte il guardrail ed esce di strada | traffico in tilt sul Ponte Verdi

Ponte Verdi sul Po tra i territori comunali di Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po. Un mezzo pesante è uscito di strada abbattendo il guardrail e la barriera protettiva nel punto in cui il Ponte è a senso unico alternato, regolato da semaforo. Parmatoday.it - Camion abbatte il guardrail ed esce di strada: traffico in tilt sul Ponte Verdi Leggi su Parmatoday.it Un incidente è avvenuto questa mattina sulsul Po tra i territori comunali di Roccabianca, Polesine Zibello e San Daniele Po. Un mezzo pesante è uscito dindo ile la barriera protettiva nel punto in cui ilè a senso unico alternato, regolato da semaforo.

