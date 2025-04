Dilei.it - Camilla al Quirinale, abito blu elettrico, diamanti e borsa iconica

Re Carlo ehanno iniziato ufficialmente il loro viaggio in Italia. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme a sua figlia Laura li hanno accolti al. E per l’occasione la Regina ha scelto di indossare unbludi Fiona Clare, impreziosito da una spilla in zaffiri e.Re Carlo e, l’accoglienza calorosa di Sergio MattarellaIl nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura, ha accolto calorosamente Carlo enel loro primo viaggio in Italia da Re e Regina.Le Loro Maestà sono arrivate a Roma nel tardo pomeriggio di lunedì 7 aprile, atterrando a Ciampino, con la scorta di aerei militari italiani. Dopo il benvenuto degli ambasciatori britannico in Italia e italiano in Gran Bretagna, si sono ritirati a Villa Wolkonsky dove hanno posato per le foto del loro ventesimo anniversario di nozze.