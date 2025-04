Internews24.com - Cambiasso avvisa: «Bayern Inter? Ho questa preoccupazione, spero che i nerazzurri…»

Una manciata di minuti o poco più ci separano da Bayern Monaco Inter, lo sa bene l'ex nerazzurro Cambiasso che – sulle frequenze di Sky Sport – ha fatto sentire il suo pensiero sul match di Champions League che andrà in scena a partire dalle ore 21 in punto. Vediamo alcuni estratti salienti delle parole rilasciate dal giocatore, così si è espresso:

PREMONACO BAYERN INTER– «La mia preoccupazione più grande riguarda la tenuta dei giocatori dell'Inter. Le assenze, durante la partita, si faranno sentire. Penso a Carlos Augusto e Darmian, che generalmente fanno bene a partita in corso. Speriamo che tengano tutti 95 minuti perché l'Inter gioca tanto, tutte partite decisive e se non stai bene fino alla fine rischia di saltarti la partita»