Anteprima24.it - Cambiano il testo dei ‘The Kolors’ per inneggiare alla violenza di genere: gelo alla festa di una bimba di 4 anni

Tempo di lettura: 3 minutiIl Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani esprime la propria indignazione e preoccupazione in merito all’episodio di incitamentocontro le donne verificatosi sabato pomeriggio durante un compleanno a Preganziol (TV), descritto nell’articolo apparso su Il Messaggero. Un evento che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e celebrazione per una bambina di 4, si è trasformato in un incubo per le famiglie presenti, in particolare per le madri che hanno assistito sgomente all’atteggiamento di un gruppo di adolescenti che, cantando una versione distorta di una canzone dei The Kolors, hanno inneggiatodicon la frase “Un ragazzo incontra una ragazza, la notte più non passa e lui l’ammazza”.La scena, che ha turbato non solo i bambini presenti, ma anche gli adulti, rappresenta una triste manizione della crescente normalizzazione di atteggiamenti violenti e sessisti nella nostra società.