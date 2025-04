Calo delle iscrizioni a scuola I due istituti comprensivi per ora reggono il colpo

Calo demografico sul territorio provinciale e le proiezioni da qui a vent'anni nelle scuole fanno tremare i polsi. A partire già dal 2025-2026, dove per le sole scuole elementari si prevedono ben mille alunni in meno, per un totale di quasi cinquanta classi. Eppure in base all'organico di diritto elaborato nelle scorse settimane, i due istituti comprensivi della città sembrano potersi presentare ai nastri di partenza il prossimo settembre con le spalle abbastanza coperte. Entrambi hanno confermato infatti la tendenza del 2024-2025, superando ciascuno abbondantemente quota 600 iscritti. Tutto a posto, quindi? Ancora no, ma è questione di giorni: l'Ufficio scolastico provinciale entro venerdì dovrebbe mandare le tabelle e solo allora sarà più chiara la situazione.

