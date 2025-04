Lanazione.it - Calenzano, nuovo filone d’inchiesta nel deposito dell’esplosione. L’ipotesi di scarichi irregolari

Leggi su Lanazione.it

Prato, 8 aprile 2025 – La Procura di Prato ha emesso nuovi avvisi di garanzia per reati ambientali nei confronti di quattro dirigenti della società Eni nell'ambito delle indagini sull'esplosione avvenuta neldi carburanti Eni di via Erbosa a(Firenze) il 9 dicembre 2024, dove morirono cinque operai e rimasero ferite 27 persone. Con un'informazione di garanzia e un decreto di perquisizione il procuratore Luca Tescaroli contesta, spiega un comunicato, "un ulteriore reato, consistito nell'aver provveduto ad aprire o, comunque, consentito che venissero effettuati nuovidi acque reflue industriali nel fosso Tomerello, provenienti dalEni di, senza l'autorizzazione unica ambientale prescritta (Aua), che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze, mediante l'impiego di un bypass che mette in comunicazione la vasca di fine trattamento del ciclo con il corpo recettore finale (il predetto fosso)".