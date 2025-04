Calendari Inter e Napoli a confronto | tutte le sfide a poco più di 600 minuti dal termine del campionato

minuti al termine della Serie A, 7 partire concentrate in un mese e mezzo, quanto manca al termine del campionato. 21 punti ancora in palio per stabilire chi si aggiudicherà lo scudetto 2024/2025. Quattro partite in casa per l'Inter capolista, quattro tra le mura amiche anche per il. Napolitoday.it - Calendari Inter e Napoli a confronto: tutte le sfide a poco più di 600 minuti dal termine del campionato Leggi su Napolitoday.it 630aldella Serie A, 7 partire concentrate in un mese e mezzo, quanto manca aldel. 21 punti ancora in palio per stabilire chi si aggiudicherà lo scudetto 2024/2025. Quattro partite in casa per l'capolista, quattro tra le mura amiche anche per il.

