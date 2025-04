Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Gollini in bilico: spunta l’idea dalla Serie A

La grande rimonta che laha compiuto in campionato è stata sicuramente figlia delle idee di gioco di Ranieri, che ha però potuto contare anche sulla costante presenza di un portiere decisivo come Svilar. L’estremo difensore serbo, fondamentale anche nel pareggio con la Juventus soprattutto per la straordinaria parata su Nico Gonzalez, ha infatti dimostrato di essere un top europeo nel suo ruolo e per il club giallorosso sarà necessario trovare la via del rinnovo.Per evitare possibili assalti nel corso della prossima sessione diservirà trovare il prima possibile un accordo per il prolungamento del contratto. Se Svilar rappresenta una certezza per la, a cambiare in estate potrebbe essere ancora il suo vice. A gennaio infatti i giallorossi hanno salutato Ryan, accasatosi al Lens, per accogliere nella Capitale Pierluigi, la cui permanenza però potrebbe non essere così scontata.