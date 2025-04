Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, i bianconeri si fiondano su un giocatore della Lazio: sondaggio effettuato! La situazione

di RedazioneNews24, imettono gli occhi su quel!L’edizione odierna de Il Messaggero fa luce sul, che potrebbe essere legato a doppio filo con quello. L’uomo su cui Cristiano Giuntoli avrebbe messo gli occhi è Nuno Tavares,per il quale è statounJUVE – «Quella doppia cifra di assist a un passo sembra maledetta, ma laconta in uno sprint finale di unche comunque ha quasi triplicato il minutaggiopassata stagione e che resta tra i nomi caldi da piazzare in estate per il club. Gli ultimi sondaggi restano quelli di Inter, Milan,e Galatasaray, ma sarà fondamentale tornare decisivo una volta rientrato per rimettersi in vetrina giustificando una valutazione di 40 milioni, senza dimenticare il 40% che spetterà all’Arsenal».