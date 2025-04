Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, sprint decisivo per l’attaccante? Ci sono importanti novità: per questa cifra può arrivare in bianconero

di RedazionentusNews24per? Gli ultimissimi aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeriIlnon dorme mai e, nonostante ci siano ancora due mesi prima della sessione di giugno, si sta iniziando a muovere qualcosa. Tra i nomi accostati ai bianconeri c’è sicuramente quello di Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray. Secondo quanto riportato dall’ESPN, il nigeriano punta al trasferimento in Premier League o allantus.Larichiesta per accaparrarsi il bomber è di circa 65 milioni di euro e uno stipendio di 11 milioni di euro. Leggi suntusnews24.com