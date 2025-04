Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: Mendes ha ricevuto interessamenti dalla Premier, può portarlo via da Torino! Le ultime sul bianconero

di RedazionentusNews24ha, puòvia da! Lesul giocatore in forza nella rosa di TudorArrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Francisco Conceicao, esterno di proprietà del Porto e che ilin questa fase non è così convinto di riscattare per i 30 milioni di euro della clausola.Secondo la Gazzetta dello Sport l’agente Jorgeavrebbeper il suo assistito da ricchi club dellaLeague pronti a puntare su di lui, con i bianconeri che ribadiamo non sono più così certi di riscattarlo.Leggi suntusnews24.com