Internews24.com - Calciomercato Inter, torna di moda Nuno Tavares: sondaggio da parte dei nerazzurri e non solo! La Lazio spara alto per il prezzo

Leggi su Internews24.com

di Redazionedidadeie non! Lasulla valutazioneGli uomini delsonoti a mettere gli occhi su. L’esterno dellaha rimediato l’ennesimo infortunio muscolare, ma i riflettori del mercato sono accesi da tempo su di lui. Sulle sue tracce, oltre ai, anche Juve, Milan e Galatasaray. I biancocelesti fissano il. A rivelarlo è il Messaggero.– «Quella doppia cifra di assist a un passo sembra maledetta, ma laconta in uno sprint finale di un giocatore che comunque ha quasi triplicato il minutaggio della passata stagione e che resta tra i nomi caldi da piazzare in estate per il club. Gli ultimi sondaggi restano quelli di, Milan, Juventus e Galatasaray, ma sarà fondamentalere decisivo una volta rientrato per rimettersi in vetrina giustificando una valutazione di 40 milioni, senza dimenticare il 40% che spetterà all’Arsenal».