Calciomercato Inter: sondaggio per Tavares. Ecco quanto chiede la Lazio

Nuova pista di mercato per il club nerazzurro. Stando a quando riportato da Il Messaggero, l’avrebbe messo gli occhi su Nuno, esterno sinistro portoghese in forza alladi Marco Baroni. L’inizio di stagione dell’ex Arsenal ha sbalordito tutti per numeri e strapotere fisico. Per lui ben 9 assist in questa stagione, 8 in Serie A e uno in Europa League, con la sensazione di essere incontrastabile sull’out di sinistra per larghi tratti della partita.C’è un ma, che corrisponde alla voce relativa agli infortuni, motivo per cui i biancocelesti sembrerebbero aver preso la decisione di lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato.alla finestra, ma non soloSei: è questo il numero degli infortuni accorsi a Nunonel corso della stagione corrente. Un numero elevatissimo, che si traduce nel solo 56% di minuti giocati in Serie A e addirittura nel misero 31% in Europa League.