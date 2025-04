Calciomercato Bologna ufficiale il rinnovo di Skorupski | il comunicato

Bologna ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Lukasz Skorupski. Tutti i dettagli sul futuro del portiere polacco con i rossoblù Il Bologna, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il rinnovo di contratto di Lukasz Skorupski. Con la presenza contro il Napoli, è infatti scattato il prolungamento automatico anche per la prossima.

