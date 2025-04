Calcio serie C il Rimini vince la Coppa Italia Playoff ecco cosa cambia per il Grifo

Per il Perugia arriva la tanto attesa buona notizia. Poco fa il Rimini ha conquistato la Coppa Italia di serie C e dunque può festeggiare la conquista di un traguardo assai prestigioso. È finita 0-0 la finale di ritorno che si è giocata al Romeo Neri, risultato che è sufficiente alla squadra.

