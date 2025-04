Calcio serie C il Perugia perde Mezzoni per un turno

Perugia, reduce dalla sconfitta bruciante contro l'Arezzo che però non gli ha impedito di conseguire la salvezza aritmetica, ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato prossimo contro il Sestri Levante per riprendere la corsa ai playoff.In vista di tale. Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia perde Mezzoni per un turno Leggi su Perugiatoday.it Da un paio di giorni il, reduce dalla sconfitta bruciante contro l'Arezzo che però non gli ha impedito di conseguire la salvezza aritmetica, ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di sabato prossimo contro il Sestri Levante per riprendere la corsa ai playoff.In vista di tale.

GIUDICE SPORTIVO | UN TURNO A MEZZONI.

