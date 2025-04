Calcio Napoli Conte perde due titolari per la sfida con l’Empoli

Calcio Napoli per la gara contro l’Empoli. Sono sei i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alla partite del 30/o turno di campionato. Si tratta . 2anews.it - Calcio Napoli, Conte perde due titolari per la sfida con l’Empoli Leggi su 2anews.it Il giudice sportivo ha fermato Giovanni Di Lorenzo e Frank Anguissa per un turno: entrambi non saranno a disposizione delper la gara contro. Sono sei i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alla partite del 30/o turno di campionato. Si tratta .

Bologna-Napoli, formazioni ufficiali: torna McTominay ma Conte perde Buongiorno. C'è Dallinga e non Castro, out Calabria - SERIE A - Le scelte di formazione di Vincenzo Italiano e Antonio Conte per il posticipo della 31a giornata in programma lunedì 7 aprile al Dall'Ara. Bologna ... (eurosport.it)

Bologna-Napoli 0-0, Conte perde Meret e Buongiorno per la sfida (LIVE) - Il Napoli affronta il Bologna per accorciare in testa dopo il pareggio dell'Inter. Esordio per Scuffet e ritorno per McTominay e Juan Jesus. (ilnapolista.it)

Conte, occasione clamorosa ma occhio al Bologna: il Napoli ora ci crede di più - Domani sera l’obiettivo è vincere, salire a -1 dalla vetta e ripetere l’impresa con la Juve del 2012 ... (tuttosport.com)