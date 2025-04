Lanazione.it - Calcio. Eccellenza: Fratres Perignano, ancora Eccellenza

Leggi su Lanazione.it

Pisa 8 aprile 2025 – Inilbatte 2 – 1 il Viareggio allo Stadio Comunale ‘Matteoli’ e chiude la stagione regolare mantenendo la categoria e senza passare dagli spareggi play-out. Dopo un girone di andata molto difficile, l’approdo di mister Pacifico Fanani ha cambiato il corso della stagione e sono arrivati i risultati con una media punti play-off. Nell’ultima gara della stagione le reti di Taraj nella prima frazione e di Badalassi nella ripresa hanno mandato in archivio la stagione rossoblù.che ha chiuso con trentanove punti complessivi al decimo posto insieme al Real Forte Querceta ed al Viareggio. Dieci vittorie, nove pareggi ed undici sconfitte per i rossoblù che hanno messo a segno trentaquattro reti subendone ventisei. Cuoiopelli e Pontebuggianese sono retrocesse direttamente in Promozione, la prima come ultima classificata, la seconda per la forbice di punti.