Calcio Eccellenza | Cenaia play-off da seconda!

Cenaia è l'unica compagine pisana a conquistare i play-off di Eccellenza. Un bel risultato finale dopo la retrocessione dalla serie D della passata stagione. Secondo posto con cinquanta punti, dietro solo al Camaiore campione ed autentico dominatore del campionato. La squadra avrà due risultati su tre contro la quinta classificata e potrà sfruttare il fattore campo non solo nella semifinale, ma anche nell'eventuale finale, un vantaggio non da poco. La squadra di mister Sena ha vinto quattordici partite, ne ha pareggiate otto e ne ha perse altrettante, segnando quarantotto reti e subendone trentaquattro. Al terzo posto Sporting Cecina e Sestese con quarantanove punti, con la seconda che si è aggiudicata la Coppa Italia Toscana. Quinta piazza per la sorprendente matricola Castelnuovo Garfagnana che ha conquistato ben quarantotto punti, solo due in meno del Cenaia.

