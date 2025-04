Calcio Dilettanti | San Giuliano agli spareggi Tirrenia retrocesso

Giuliano. Dopo l’1 – 4 subito in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro gli ospiti del Cubino, sono arrivate altre quattro reti subite in trasferta sul campo del San Marco Avenza con il medesimo risultato finale (4 – 1). San Giuliano che chiude così al quarto posto la sua stagione di Promozione da matricola, una stagione che lo ha visto perdere soltanto ai rigori la Coppa Italia Promozione contro la corazzata Sansovino. Una finale persa che comunque garantisce il girone degli spareggi di promozione. Quindici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte per i nerazzurri di mister Roventini. Questo il tabellino. San Marco Avenza: Failli, Panconi M., Gambogi, Benedini, Barducci, Orlandi, Dell’Amico, Conti, Verona, Marabese, Benedetti. A disposizione Ricco, Costi, Corbani, Iaropoli, Pasquini E. Lanazione.it - Calcio. Dilettanti: San Giuliano agli spareggi, Tirrenia retrocesso Leggi su Lanazione.it Pisa 8 aprile 2025 – In Promozione nuovamente sconfitto il San. Dopo l’1 – 4 subito in casa allo Stadio Comunale ‘Bui’ contro gli ospiti del Cubino, sono arrivate altre quattro reti subite in trasferta sul campo del San Marco Avenza con il medesimo risultato finale (4 – 1). Sanche chiude così al quarto posto la sua stagione di Promozione da matricola, una stagione che lo ha visto perdere soltanto ai rigori la Coppa Italia Promozione contro la corazzata Sansovino. Una finale persa che comunque garantisce il girone deglidi promozione. Quindici vittorie, otto pareggi e sette sconfitte per i nerazzurri di mister Roventini. Questo il tabellino. San Marco Avenza: Failli, Panconi M., Gambogi, Benedini, Barducci, Orlandi, Dell’Amico, Conti, Verona, Marabese, Benedetti. A disposizione Ricco, Costi, Corbani, Iaropoli, Pasquini E.

