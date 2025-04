.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, risultati e marcatori della 25^ giornata

In C1 Cerreto d’Esi è a un passo dai play-off, piccola speranza anche per il Pietralacroce. Il Chiaravalle rischia i play-out. In C2, nel girone A il Castelbellino è a 3 punti dalla promozione, Città di Ostra e Acli Mantovani in lotta per l’ultimo posto play-off. Nel girone B si qualificano per gli spareggi promozione Avenale, Aurora Treia e Polisportiva Victoria. Acli Villa Musone a rischio retrocessione direttaVALLESINA, 8 aprile– La 25^ e penultimadiC1 e C2 dia 5 ci ha dato delle indicazioni importanti su quella che sarà l’ultima partitaregular season di venerdì prossimo 11 aprile. Andiamo a scoprire cosa è successo e i possibili scenari per le nostre squadreVallesina,Provincia di Ancona e dell’Alto Maceratese.C1 – Cerreto d’Esi, play-off a un passo InC1, è stata unaagrodolce per le nostre compagini.