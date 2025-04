Oasport.it - Calcio a 5, Salvo Samperi: “Abbiamo voglia di fare, ma dovremo stare attenti. Dovremo limitare i loro punti di forza”

Verso la decisiva Bielorussia-Italia, del prossimo 11 aprile alle ore 20.00, sul campo neutro di Malta, con attenzione e ottimismo e ladi andare a prendersi la qualificazione ai prossimo Europei dia 5 del 2026.E’ unfreddo e analitico quello che hai microfoni del sito della Divisionea 5 ha analizzato la settimana degli azzurri: “I ragazzi si sono presentati con tantadibene e tanta concentrazione per preparare al meglio una gara di fatto da dentro o fuori. A posteriori, il pareggio della prima partita del girone proprio contro i bielorussi assume un sapore diverso: al termine di quei 40’ non avevamo capito l’importanza di quel 2-2, che invece ora ci permette di arrivare alla sfida di venerdì da primi in classifica”.Al momento sono 10 isia per l’Italia sia per la Bielorussia, con Musumeci e soci però ad avere una migliore differenza reti, +16 contro +10: “Hanno caratteristiche chiarissime i bielorussi: sono estremamente efficaci nelle transizioni e nelle palle inattive e su questo hanno basato tutti irisultati.