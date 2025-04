Calci e pugni all' addetto del supermercato che li scopre a rubare due giovani arrestati

rubare prodotti per un valore di circa 150 euro all'interno del supermercato Conad di via Milano a Pescara.Ma il dipendente che li ha scoperti e che ha provato a fermarli sarebbe stato picchiato dai due nel tentativo di dileguarsi.L'episodio è avvenuto nel. Ilpescara.it - Calci e pugni all'addetto del supermercato che li scopre a rubare, due giovani arrestati Leggi su Ilpescara.it Sarebbero stati scoperti aprodotti per un valore di circa 150 euro all'interno delConad di via Milano a Pescara.Ma il dipendente che li ha scoperti e che ha provato a fermarli sarebbe stato picchiato dai due nel tentativo di dileguarsi.L'episodio è avvenuto nel.

Bloccati all’ingresso del locale: prendono a calci e pugni il buttafuori. Calcio e pugni all’addetto alla sicurezza di un supermercato: dopo la denuncia ora il foglio di via. 30enne arrestato dai CC: preleva 4 tranci di formaggi dagli scaffali del supermercato e poi minaccia ed aggredisce con calci e pugni l’addetto alla sicurezza. Pugni e calci per rubare jeans e birra. Due rapinatori finiscono in manette. Pisa, prende a calci e pugni la controllora e getta il suo telefono nell’Arno. Ruba un profumo e reagisce a calci e pugni contro vigilante e polizia, arrestato all'Adigeo. Ne parlano su altre fonti

Calci e pugni all’arbitro 18enne: shock in Sicilia (Video) - Un nuovo gravissimo episodio di violenza scuote il calcio italiano. È accaduto in Sicilia, a Riposto (Catania), durante una partita dei playoff provinciali Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio e Pedar ... (informazione.it)

Arbitro 19enne riempito di calci e pugni durante una partita tra minorenni: “Picchiato da persone che potevano essere i suoi genitori” - Accerchiato, inseguito, sgambettato, colpito alla nuca con una bandierina e riempito di calci e pugni mentre tentava di proteggersi il volto. Domenica 6 aprile, lo stadio Luigi Averna di Riposto (Cata ... (ilfattoquotidiano.it)

Pugni e calci ad un giovane arbitro durante una partita di calcio per i play-off Under 17 a Riposto - La violenza durante i tempi supplementari tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara. Sono intervenuti i Carabinieri. La condanna bipartisan, chiesti Daspo per i responsabili ... (msn.com)