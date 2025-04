Quotidiano.net - Caffè espresso come quello del bar con la Nescafé Dolce Gusto: ottimo prezzo e 32 capsule in regalo

Unmodo per iniziare bene la giornata è gustarsi un buon. Ma è possibile farlo solo al bar? Ovviamente no, perché sul mercato ci sono macchine perche permettono di ottenere un risultato identico o quasi nella propria cucina.laGenio S di De'Longhi, che puoi acquistare a poco più di 70€ su Amazon approfittando dello sconto del 20%. E inci sono anche 16Barista e 16Ginseng. Acquista lain offerta La macchina perfetta pere altre bevande,il ginseng Questa macchina pere altre bevande in capsula è ben nota per il suo design compatto e moderno (soprattutto in questa colorazione bianca), perfetto dunque anche per chi ha poco spazio in cucina. Leggera e facile da spostare, trova posto ovunque: dal piano della cucina all’angoloin soggiorno, fino alla scrivania in ufficio.