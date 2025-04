Busta paga aumenti con beffa ad aprile | ecco per chi cresce lo stipendio ma meno del previsto

Busta paga di aprile sarà più ricca per i docenti e il personale Ata, ma meno di quanto dovrebbe. NoiPa applicherà infatti nel cedolino per il settore della scuola l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025/2027- Ma non ci sarà, ancora, l’applicazione del taglio del cuneo fiscale.Gli effetti del nuovo taglio, riformato dalla manovra, non si potranno ancora vedere ad aprile: queste somme sono attese da gennaio da tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola, così come da tutti quelli della pubblica amministrazione. Resta, però, la buona notizia relativa agli aumenti di stipendio legati all’indennità di vacanza contrattuale, fissata dalla legge di Bilancio.Busta paga più alta ad aprile, ecco di quantoGli aumenti previsti sono dello 0,6% fino a giugno, poi l’incremento diventerà dell’1%. Lanotiziagiornale.it - Busta paga, aumenti con beffa ad aprile: ecco per chi cresce lo stipendio (ma meno del previsto) Leggi su Lanotiziagiornale.it Una buona notizia, ma solo parziale. Ladisarà più ricca per i docenti e il personale Ata, madi quanto dovrebbe. NoiPa applicherà infatti nel cedolino per il settore della scuola l’indennità di vacanza contrattuale per il triennio 2025/2027- Ma non ci sarà, ancora, l’applicazione del taglio del cuneo fiscale.Gli effetti del nuovo taglio, riformato dalla manovra, non si potranno ancora vedere ad: queste somme sono attese da gennaio da tutti i lavoratori e le lavoratrici della scuola, così come da tutti quelli della pubblica amministrazione. Resta, però, la buona notizia relativa aglidilegati all’indennità di vacanza contrattuale, fissata dalla legge di Bilancio.più alta addi quantoGliprevisti sono dello 0,6% fino a giugno, poi l’incremento diventerà dell’1%.

Busta paga, aumenti con beffa ad aprile: ecco per chi cresce lo stipendio (ma meno del previsto). La beffa degli statali: scattano gli aumenti ma cala lo stipendio. Busta paga più bassa, la beffa per gli statali: stipendi ridotti nonostante rinnovo del contratto e taglio del cuneo fiscale. Il pasticcio (e il rimedio) nelle buste paga degli statali: mancano 1000 euro, ma arrivano a marzo. Dal pacco di Natale al carbone: la beffa sulle tredicesime degli insegnanti. Manovra, Conte: cuneo fiscale beffa per molti, buste paga tagliate. Ne parlano su altre fonti

Busta paga più bassa, la beffa per gli statali: stipendi ridotti nonostante rinnovo del contratto e taglio del cuneo fiscale - Beffa in busta paga per i dipendenti statali ... statali NoiPa ha spiegato cosa succederà, considerando gli aumenti in busta paga e anche gli arretrati. Da marzo, infatti, si applicheranno ... (lanotiziagiornale.it)

Busta paga aprile 2025: aumenti fino al 50%, calcolo stipendio e date di pagamento - Scopri gli aumenti in busta paga per aprile 2025, che arrivano fino al 50%. Trova tutte le informazioni su come calcolare il tuo stipendio e le date di pagamento. (tag24.it)

La beffa degli statali: scattano gli aumenti ma cala lo stipendio - Ma gli errori nei cedolini sono tanti: «Il personale Pnrr a tempo determinato, in scadenza al 2026, che non ha avuto gli acconti sugli aumenti, ha avuto comunque il conguaglio», denuncia Ratti. (repubblica.it)