Ilgiorno.it - Bus elettrici su linee extraurbane. Arriva Italia potenzia la flotta

Leggi su Ilgiorno.it

Cinque autobusdi ultima generazione. Li ha presentati, azienda che nel Bresciano si occupa del trasporto pubblico extraurbano, che va are lacon mezzi più sostenibili. Dei cinque bus K9UD a marchio Byd, due sono stati recentemente introdotti nellae tre entreranno in servizio a breve. Acquistati anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, garantiranno una riduzione significativa delle emissioni di CO2. Entro il 2026 è prevista l’immatricolazione a Brescia di altri 14 buse di 40 a basse emissioni, per un investimento di oltre 40 milioni nel periodo 2025-2028. Per il rifornimento, è stato realizzato l’impianto di Greenture (società controllata da Snam) al servizio del deposito di Brescia di via Togni e dei 110 veicoli a metano operanti su Brescia e provincia.