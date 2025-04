Ilrestodelcarlino.it - Bus dal ’Fellini’ per chi atterra la sera: spesa da 100mila euro

Per non lasciare a piedi i turisti cheno diale garantire loro un servizio di trasporto in bus, il Comune ha dovuto sborsare quasi. Per la precisione, 99.600: è quanto pagato da Palazzo Garampi a Start Romagna, affinché la società mettesse a disposizione i bus alla, visto che la linea 9, che è l’unica che passa in aeroporto, fa soltanto 3 fermate aldalle 20 a mezzanotte. Il nuovo servizio è scattato il 31 marzo e viene garantito fino a settembre nei 151 giorni in cui ci sono voli cheno di. Start Romagna ha aggiunto 4 corse dall’aeroporto fino alla stazione, con unica tappa intermedia la fermata del Metromare a Miramare. La prima corsa dalè alle 20,30, l’ultima alle 23,30. Dalla stazione sono 3 le corse dirette in aeroporto, con tappa alla fermata Metromare di Miramare: la prima è alle 21, l’ultima alle 23.