Burioni premiato da Mattarella con la Medaglia al merito della sanità pubblica. Social in rivolta: "Una colossale presa in giro"

Sono state consegnate nella mattina di lunedì 7 aprile al Quirinale le Medaglie al, conferite dal presidenteReSergioe dal ministroSalute Orazio Schillaci. Le onorificenze sono state assegnate a personalità e realtà che si sono distinte in modo significativo nel settore sanitario, in particolare durante la pandemia.Leggi anche: Eleonora Giorgi,svela: “Quel vaccino cura i tumori.”ancheTra i premiati figurano nomi di spicco come il virologo Roberto, il cardiochirurgo Gino Gerosa, il medico impegnato in prima linea per i migranti Pietro Bartolo, e il generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha guidato la campagna vaccinale. Riconoscimenti anche alla Città di Padova e al comandantePolizia locale di Codogno, tra le prime realtà colpite dall’emergenza Covid.