Burioni insulta e dice balle? Il Colle lo premia

La virostar ha ricevuto la medaglia di bronzo al merito per «la promozione dei vaccini e la difesa della scienza». Un bel traguardo per un «esperto» che ha affermato tutto e il contrario di tutto sul virus, offeso i non vaccinati («sorci») e bullizzato una disabile.