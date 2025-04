Romadailynews.it - Buon compleanno Wilma de Angelis, Alberto Angela…

deAngela, Paolo Modugno, Dada Gallotti, Gianfranco Amendola, Silvio Brusaferro, Massimo Garavaglia, Antonio Gentile, Francesco Merlo, Monica Leoffredi, Alessandra Terrosi, Vega Colonnese.Oggi 8 aprile compiono gli anni: Bruno Artuso, ex calciatore, allenatore;de, cantante, attrice, conduttrice tv; Dada Gallotti, attrice; Paolo Modugno, attore, conduttore radio, doppiatore; Paolo Affronti, politico, giornalista; Gianfranco Amendola, magistrato, politico; Luciano Bonfada, ex calciatore; Antonio La Gloria, politico; Giuseppe Trinchero, ex calciatore, allenatore; Bruna Baglioni, mezzosoprano; Roberto Martini, architetto; Ornella Piloni, politica; Elio Rinero, ex calciatore, allenatore.Inoltre, festeggiano il: Giovanni Tani, arcivescovo; Angela Pellicciari, saggista; Gigi Rigamonti, designer;Tedesco, politico; Antonio Gentile, politico; Francesco Merlo, giornalista, scrittore; Costantino Tidu, politico; Dario Braga, chimico; Linda Lee (Rossana Barbieri), cantante; Patrizia Caraveo, astrofisica; Pasquale Giuditta, politico; Giuseppe Gualtieri, poliziotto, prefetto; Agostino Agrillo, informatico, scrittore; Mario Ruffini, musicologo, direttore d’orchestra, compositore; Antonio del Monaco, generale, politico; Gianvittore Vaccari, politico; Antonio Francescatto, ex cestista; Giulio Marini, politico; Rosario Sasso, ex calciatore; Silvio Brusaferro, medico; Lucio Caizzi, attore, cabarettista; Nerio Alessandri, imprenditore; Renata Biserni, doppiatrice; Roberto Bocchino, ex calciatore, allenatore, preparatore atletico; Maria Grazia Mazzola, giornalista; Manuele Pepe, cantautore; Andrea Salvadori, ex calciatore; Antonio Stornaiolo, attore, conduttore tv.