Bucciantini sicuro: «Tra la Juve di Thiago Motta e quella di Tudor ci sono già differenze. Corsa Champions? Ho questa sensazione»

di RedazionentusNews24: le sue dichiarazioni sullantus reduce dal pareggio per 1-1 in casa contro la Roma nell’ultimo turno. Cosa ha detto a SkyMarcoè intervenuto negli studi di Sky Sport per fare il punto sulla, reduce dal pareggio per 1-1 in casa della Roma.– «Bastava metterli nei loro ruoli? Non è poco per responsabilizzarli, perché poi ti devono rispondere. In generale lantus dimi sembra un po’ più libera di esprimere energie, positività nella partita, un po’ meno preoccupata nella teoria che c’è da fare, ma vivere insieme durante la partita. E unapiù vispa almeno e questo è evidente. E’ unache attacca con più velocità e si realizza in questo protagonismo, vive la partita per i momenti che offre e non sta lì con la testa a cosa c’è da fare.