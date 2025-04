Brutta tegola per il Milan | Walker operato al gomito destro

Brutta notizia per il Milan. Il club ha comunicato che il calciatore Kyle Walker è stato sottoposto a un intervento chirurgico

Brutta tegola per il Milan: Walker operato al gomito destro. Emerson Royal, è un brutto colpo: strappo al polpaccio, fuori almeno 2 mesi. Milan, tegola Emerson Royal: lungo stop, salta la cessione al Galatasaray. Milan, tegola Emerson Royal: si prospetta 1 mese di stop per il brasiliano. Diretta live calciomercato venerdì 24 gennaio 2025: la Juve vira su Todibo, accordo Milan-Gimenez, tegola Napoli. Tegola Milan, questa non ci voleva: nuovo stop, Conceicao deve correre ai ripari. Ne parlano su altre fonti

