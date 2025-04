Brucia un appartamento a Roma in salvo un bimbo di 18 mesi Intossicati 8 residenti e 6 agenti Gualtieri | Evitata una tragedia

AGI - Un incendio è divampato in unal quinto piano di via Giovanni Branca e poi si è propagato in alcune abitazioni vicine nel quartiere di Testaccio, a. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e quella diCapitale, per portare inalcune persone fra le quali undi 18. Ottoe seisono stati trasferiti in codice giallo al Policlinico Umberto I, al Santo Spirito e al San Camillo perchèdal fumo respirato durante l'operazione di soccorso. Una parte dell'edificio è stata evacuata. "Siamo vicini alle persone ricoverate e speriamo di possano riprendere al più presto. Ringrazio sentitamente e profondamente il coraggio dei vigili del fuoco, deglidi polizia di Stato e di quella locale", ha affermato il sindaco Roberto, appena arrivato sul luogo dell'incendio.

