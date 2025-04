Ilgiorno.it - Brividi a due passi dai creativi

Si sono introdotti in cinque con l’obiettivo di arrampicarsi sulla torre che svetta all’interno dell’area ex Snia. A mostrare la prodezza sui social Michael Raimondo, in arte Ifmich, influencer arrampicatore seriale di 23 anni che con un post su Instagram, qualche giorno fa, ha ripreso da una altezza di oltre 100 metri, con l’aiuto probabilmente di un drone, l’intera area e Varedo dall’altro. Il tutto accompagnato dal commento “È solo la Polizia che viene a cercarti“. L’impresa, seguita dai suoi follower, parte dall’ingresso dell’area, facendo notare come sia facile introdursi nella proprietà privata, arrivare sotto la torre e iniziare la scalata fino in cima, dalla scala esterna, senza protezioni. Una volta raggiunta la sommità l’ulteriore sfida per raccogliere più like è stata quella di sedersi sul bordo della ciminiera e lanciare all’interno oggi per mostrarne la profondità.