Ilfattoquotidiano.it - Brignone esce dalla clinica: “Olimpiadi? Non so se ci sarò, oggi il mio obiettivo è un altro. Non mi aspettavo una roba del genere”

Federica“non è una che molla”. Lo sottolinea lei stessa mentre sta uscendo omilanese La Madonnina, dopo l’operazione per la frattura scomposta del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra rimediata a causa di una caduta durante il gigante femminile dei Campionati Italiani di sci alpino 2025, sulle nevi della Val di Fassa. Ma l’umore adesso non è dei migliori, perché emerge la consapevolezza della gravità di quanto accaduto: “Non miunadel. Non pensavo di aver fatto en plein“. E quindipreferisce essere cauta anche sul futuro, ovvero sulla sua partecipazione alledi Milano-Cortina 2026: “Adnon possiamo sapere se ci, ma sono uno stimolo come lo erano prima. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l’importante è guarire bene e tornare competitiva, per giocarti delle medaglie devi essere al 100 per cento“.