Brignone dopo l’intervento | Io non mollo Milano Cortina è uno stimolo

Brignone punta le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice azzurra, dopo l'operazione per il grave infortunio rimediato in seguito a una caduta durante i campionati italiani di gigante, è stata dimessa dalla clinica 'La Madonnina' di Milano e ha già iniziato il percorso riabilitativo: "Oggi non possiamo sapere se ci sarò ai Giochi di Milano Cortina, ma sono uno stimolo come lo erano prima. Ora non voglio che questa cosa distrugga il mio percorso: l'importante è guarire bene e tornare competitiva, per giocarti delle medaglie devi essere al 100 per cento", ha detto la campionessa del mondo ai cronisti uscendo dalla clinica."È stato un intervento più tosto di quanto pensassi ma non sono una che molla. Capiremo quale è la cosa più giusta da fare, lunedì inizierò la fisioterapia, non so quanto ci vorrà.

