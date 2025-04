Iltempo.it - Brignone dimessa dopo la frattura: "Non so quanto ci vorrà, ma non mollo"

Leggi su Iltempo.it

Un grave infortunio e la voglia di non mollare. Federicaè statadalla clinica La Madonnina di Milanola caduta e lascomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra. Rintracciata dai giornalisti, l'azzurra non si è sbilanciata sul futuro ma ha trasmesso la stessa grinta che l'ha sempre contraddistinta in gara. "Io non so ancoraci. Non sappiamo ancora tutto quello che ci, lavoreremo molto a step. Inizierò fisioterapia già da lunedì. Lo step successivo sarà quello della Tac di controllo e vedremo come va la guarigione dell'osso. Poi da lì faremo poi tutto il resto dei programmi. Cerchiamo di capire qual è la cosa migliore da fare", ha detto. Voglia di lottare? "Quello sì, io non sono di sicuro una che molla.