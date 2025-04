Thesocialpost.it - Bresaola, cosa è veramente e come viene fatta

Leggi su Thesocialpost.it

Laè spesso percepitaun’alternativa salutare tra i salumi, grazie al suo basso contenuto di grassi e all’alto apporto proteico.consigliata in molte diete dimagranti e regimi alimentari equilibrati. Macontiene davvero la? E da dove prola carne utilizzata nella sua produzione? Sebbene venga spesso etichettatadella Valtellina IGP, la maggior parte della carne utilizzata proda zebù, un bovino originario di Asia e Africa. Questo animale è stato introdotto in Brasile nel Novecento, dove è stato incrociato con razze europeela Charolaise. Oggi, gran parte dellain commercioprodotta utilizzando carne congelata di zebù proveniente dal Sudamerica, in particolare dal Brasile. Questo è possibile perché il disciplinare IGP consente l’utilizzo di questa carne, a patto che vengano rispettati specifici standard di lavorazione e stagionatura.