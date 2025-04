Brasile-Cina | raggiunto traguardo su rotta marittima di Via della seta

La nave "He Ying" da 300.000 tonnellate ha recentemente attraccato al porto di Luoyu, nella provincia orientale cinese del Fujian, segnando l'invio di oltre 10 milioni di tonnellate di minerale di ferro spedito dal Brasile in Cina attraverso la rotta marittima della Via della seta.

