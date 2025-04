Brasile autobus si ribalta | almeno 11 morti tra cui 2 bambini

Grave incidente stradale nel sud-est del Brasile, dove un autobus con 53 persone a bordo si è ribaltato, causando la morte di almeno undici passeggeri e il ferimento di altri 36. La tragedia si è consumata nella notte nei pressi di Araguari, nello Stato di Minas Gerais, intorno alle 3:40 del mattino (ora locale).Tra le vittime si contano anche due bambini, di appena 2 e 4 anni. Secondo quanto riportato dai Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente sul luogo dell'incidente, 18 feriti versano in condizioni gravi, mentre gli altri hanno riportato lesioni meno serie. Cinque dei passeggeri sarebbero in condizioni critiche, come riferito da fonti mediche al portale G1. Il conducente del mezzo, sorprendentemente, è uscito illeso dall'incidente.Il veicolo era partito da Anápolis ed era diretto a San Paolo.

