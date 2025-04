Quifinanza.it - Braccio di ferro Trump-Powell. Fed pronta ad anticipare il primo taglio dei tassi

Leggi su Quifinanza.it

Si chiude senza annunci o dichiarazioni la riunione d’emergenza del Board della Fed, riunitosi ieri sera per esaminare la situazione, dopo l’ondata di dazi annunciata dal Presidentee la serie di giornate di passione vissute dai mercati azionari (e non solo).La necessità di fare il punto sulla stabilità finanziaria è emersa anche a seguito delle “pressioni” esercitate da Donaldsul numero uno della Fed Jerome, nella convinzione che sia il “momento giusto per tagliare i”.riunisce i banchieri:anticipato?Si è tenuta ieri una riunione “a porte chiuse” del Board della Federal Reserve alle 11.30 locali (quando erano le 17.30 in Italia). Al centro del dibattito la situazione die mercati, le prospettive economiche e le scelte di politica monetaria. Decisioni che non potranno, evidentemente, essere rimandate alla prossima riunione, che sarebbe stata in calendario il 6-7 maggio.