Botta e risposta sugli alloggi ai più fragili Trovato | Vogliamo aumentare la media delle case consegnate

E' ancora polemica sugli alloggi destinati ai più fragili nell'ambito del piano di risanamento. Un Botta e risposta tra l'ex sub commissario al risanamento, Marcello Scurria, che stamani a replicato a quanto detto ieri dal nuovo sub commissario Santi Trovato, nel corso del Consiglio comunale.

