Borse sempre più giù | in soli tre giorni bruciati quasi 10mila miliardi di valore

giorni, i titoli dei telegiornali non hanno lasciato scampo. Il crollo a due cifre (-13%) a Hong Kong ha annunciato con lo squillo di trombe l'inizio del terzo giorno di passione. Il conto finale è da far paura. Sono stati bruciati quasi 10mila miliardi di dollari di capitalizzazione, 9. Iltempo.it - Borse sempre più giù: in soli tre giorni bruciati quasi 10mila miliardi di valore Leggi su Iltempo.it Il rimbalzo del gatto morto non c'è stato. Il segno più, anche frazionale, che si registra il giorno dopo un grande crollo, e così chiamato dagli analisti più feroci e incuranti delle critiche degli animalisti, non si è palesato ieri. Tra lo sconforto dei piccoli risparmiatori affranti per le perdite a due cifre. Che la giornata non fosse delle migliori si è subito intuito dalla mattina. Davanti a caffè fumanti e occhi stropicciati dal poco sonno determinato dallo svanire dei sogni di ricchezza in un paio di, i titoli dei telegiornali non hanno lasciato scampo. Il crollo a due cifre (-13%) a Hong Kong ha annunciato con lo squillo di trombe l'inizio del terzo giorno di passione. Il conto finale è da far paura. Sono statidi dollari di capitalizzazione, 9.

Ancora giù tutte le borse, Milano brucia 50 miliardi. Governo fiducioso, mercati preoccupati - Per Meloni l’impatto negativo può essere affrontato, ma la turbolenza si fa sentire a Piazza Affari, che chiude a -6,5 per cento. Con un’ondata di vendite fuori misura (ancora una volta) su tutti i li ... (ilfoglio.it)

Borsa: Europa sempre piu' giu', Milano tracolla (-4%) ai minimi da gennaio (RCO) - Banche e materie prime sono i settori piu' colpiti e trascinano al ribasso i principali indici continentali. Maglia nera e' il Ftse Mib di Piazza Affari, che cede il 4,21% e scende anche sotto ... (borsaitaliana.it)

Wall Street: indici sempre piu' giu' (S&P -1%), fiducia consumatori ai minimi da novembre 2022 (RCO) - Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute. Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende ... (borsaitaliana.it)