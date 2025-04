Borse rialzano la testa Milano +244%

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.15 Chiusura in netto rialzo per Piazza Affari, dopo tre sedute in perdita per i dazi Usa. Al'indice Ftse Mib segna +2,44%, in linea con le altreeuropee. Risale anche Wall Street che ha aperto a +3,59%. Lesembrano scommettere su possibili trattative per i dazi. Centrano il rimbalzo elaanche gli altri listini europei. Francoforte e Parigi avanzano rispettivamente del 2,48% e del 2,50%. Londra +2,71%. Bene le banche e i titoli della difesa.