Borse le notizie dopo i dazi di Trump | Tokyo tenta il rimbalzo crolla Singapore

I mercati asiaticino ilrialzola giornata catastrofica che ha fatto seguito all’entrata in vigore deiUsa. In testa ci sono i guadagni di, dove il Nikkei 225 è salito del 6,5%il calo di quasi l’8% di inizio settimana. Le azioni statunitensi hanno subito un’oscillazioneche il presidente Donaldha minacciato di aumentare le sue tariffe. La Cina ha risposto dicendo che avrebbe risposto con contromisure non specifiche. I mercati dell’Asia-Pacifico sonoti lunedì, con le azioni di Hong Kong che hanno perso il 13,2%, registrando il peggior giorno dal 1997, durante la crisi finanziaria asiatica.Borsa indonesiana sospesacrollo di oltre 9%I titoli indonesiani scendono di oltre il 9%la ripresa delle contrattazioni in seguito a una lunga pausa pe festività.