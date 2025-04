Borse impazzite causa dazi | recupero sulle voci di rinvio a picco dopo la smentita

Laverita.info - Borse impazzite causa dazi: recupero sulle voci di rinvio, a picco dopo la smentita Leggi su Laverita.info Inizio seduta disastroso per i listini. Poi il giallo verso le 16: mini-rally sulla notizia di una moratoria, ma la Casa Bianca non l’ha mai detto. Crolla l’Asia, Milano -5,3%.

Borse impazzite causa dazi: recupero sulle voci di rinvio, a picco dopo la smentita. Borse mondiali impazzite, Apple ha perso in tre giorni il 20% del suo valore: 640mld. Borse, il crollo sembra inarrestabile. Cosa potrà fermare le vendite? Ecco le possibili vie d’uscita. DAZI AMARI. Cosa potrebbe cambiare per l’Europa con i dazi voluti da Donald Trump. Mercati all'insegna della volatilità, il dilemma BCE e l'approccio Trump fanno impazzire gli investitori: obbligazioni da cestinare o unica via per ottenere una rendita concreta? L'analisi. Ne parlano su altre fonti

