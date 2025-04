Borse europee nervose | incertezza su dazi e dollaro debole

Borse europee si mostrano nervose rispetto ad un avvio tonico. I mercati vedono confusione nelle mosse di Donald Trump sul fronte della politica commerciale. Le notizie della vigilia sui dazi, successivamente smentite dalla Casa Bianca, e le minacce alla Cina, creano, secondo gli analisti, un clima di incertezza. Sul fronte valutario il dollaro torna a indebolirsi sulle principali valute. L'euro sale a 1,0944 sul biglietto verde. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In luce Londra (+1,4%). Positive anche Parigi e Milano (+0,7%), Francoforte (+0,8%), Madrid (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dalle assicurazioni (+1,6%) e dalle banche (+0,7%). Bene anche l'industria (+2%). Acquisti sul settore tecnologico (+0,8%). Bene l'energia (+0,6%), con il petrolio in ripresa. Il Wti guadagna lo 0,3% a 60,90 dollari al barile. Quotidiano.net - Borse europee nervose: incertezza su dazi e dollaro debole Leggi su Quotidiano.net Lesi mostranorispetto ad un avvio tonico. I mercati vedono confusione nelle mosse di Donald Trump sul fronte della politica commerciale. Le notizie della vigilia sui, successivamente smentite dalla Casa Bianca, e le minacce alla Cina, creano, secondo gli analisti, un clima di. Sul fronte valutario iltorna a indebolirsi sulle principali valute. L'euro sale a 1,0944 sul biglietto verde. L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,9%. In luce Londra (+1,4%). Positive anche Parigi e Milano (+0,7%), Francoforte (+0,8%), Madrid (+0,4%). I principali listini sono sostenuti dalle assicurazioni (+1,6%) e dalle banche (+0,7%). Bene anche l'industria (+2%). Acquisti sul settore tecnologico (+0,8%). Bene l'energia (+0,6%), con il petrolio in ripresa. Il Wti guadagna lo 0,3% a 60,90 dollari al barile.

Borsa: l'Europa nervosa con la confusione sui dazi, Milano +0,7%. Dazi di Trump, stress dei mercati finanziari | Borse europee in profondo rosso.Crollo del mercato asiatico. Borsa: Europa in balia dell'incertezza, Milano (-0,44%) e Madrid (-0,54%) le peggiori. Lunedì nero per le Borse: Wall Street perde fino a mille miliardi. Pesa l’incertezza di Trump. La Bce si prepara a tagliare di nuovo i tassi: incertezza sui dazi di Trump. Mercati azionari europei incerti: Borse in calo tra dazi USA e inflazione UK. Ne parlano su altre fonti

Borse europee nervose: incertezza su dazi e dollaro debole - Le Borse europee mostrano nervosismo tra dazi smentiti e dollaro in calo. In evidenza Leonardo e Unipol a Piazza Affari. (quotidiano.net)

Borse, Europa nervosa in attesa dei dazi. Milano affonda con Leonardo ma brilla Campari - Borse europee negative in attesa stasera dell'annuncio dei dazi da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... (msn.com)

Borsa: Europa positiva in apertura, Parigi, 1,57% - Crollo borse, Tokyo inverte la rotta e apre in rialzo a +6%. Indonesia e Singapore a picco. Trump alla Cina: «Dazi al 50%». Pechino: no a ricatti Usa ... (informazione.it)