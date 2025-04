Liberoquotidiano.it - Borse, è "rimbalzo". Pazzia totale: chi continua a precipitare

Dopo il venerdì e il lunedì nero, leeuropee vedono il "". Lo tsunami finanziario innescato dai dazi americani produce un'altra giornata di "" sui mercati internazionali. Oggi da questa parte dell'Atlantico gli indici tornano a salire per la prima volta dopo tre giorni consecutivi di ribasso, una fragile ripresa sostenuta dalle speranze di negoziazioni tra Unione europea e Donald Trump. Secondo i future dei principali indici europei, che riflettono gli scambi prima dell'apertura del mercato, la Borsa di Parigi è salita del 2,09% negli scambi prima dell'apertura ufficiale del mercato, Londra del 2,01% e Francoforte del 2,12%. In Asia è Tokyo a guidare i rialzi. Su anche gli indici cinesi in Cina dove la banca centrale ha promesso prestiti per aiutare a stabilizzare il mercato, nonostante la Casa Bianca abbia minacciato Pechino: se non vengono subito ritirati i contro-dazi sulle esportazioni Usa, Washington porrà un altro 50% di rialzi sulle esportazioni cinesi.