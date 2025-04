Borse asiatiche in rimbalzo dopo il crollo | l’effetto Trump si attenua?

Borse asiatiche hanno mostrato segnali di ripresa dopo giorni di pesanti perdite innescate dai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump. La nuova ondata di tariffe, che colpiscono duramente le economie export-oriented della regione, aveva scatenato un’ondata di vendite, ma questa mattina i mercati hanno tentato un rimbalzo, spinti da spiragli di dialogo tra Trump e alcuni leader asiatici. Tuttavia, l’incertezza economica globale e il timore di una recessione continuano a pesare sugli investitori. Analizziamo l’andamento dei principali indici asiatici. Il Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso con un robusto +5,3%, a circa 33.000 punti, galvanizzato dalle dichiarazioni di Trump che ha riferito di colloqui con il premier giapponese Shigeru Ishiba, lasciando intravedere possibili negoziazioni sui dazi del 24% imposti al Giappone. Quotidiano.net - Borse asiatiche in rimbalzo dopo il crollo: l’effetto Trump si attenua? Leggi su Quotidiano.net Oggi, 8 aprile 2025, lehanno mostrato segnali di ripresagiorni di pesanti perdite innescate dai dazi imposti dal presidente statunitense Donald. La nuova ondata di tariffe, che colpiscono duramente le economie export-oriented della regione, aveva scatenato un’ondata di vendite, ma questa mattina i mercati hanno tentato un, spinti da spiragli di dialogo trae alcuni leader asiatici. Tuttavia, l’incertezza economica globale e il timore di una recessione continuano a pesare sugli investitori. Analizziamo l’andamento dei principali indici asiatici. Il Nikkei 225 di Tokyo ha chiuso con un robusto +5,3%, a circa 33.000 punti, galvanizzato dalle dichiarazioni diche ha riferito di colloqui con il premier giapponese Shigeru Ishiba, lasciando intravedere possibili negoziazioni sui dazi del 24% imposti al Giappone.

