Borsa | Milano positiva in avvio Ftse Mib +124%

Milano, 8 apr. (LaPresse) – Apertura positiva per la Borsa di Milano, che, dopo le pesanti perdite degli ultimi giorni, segna +1,24% in apertura. Sugli scudi i titoli di Iveco (+4,62%), Stm (+4,49%), Leonardo (+3,89%) e Bper (+3,62%). In calo invece Inwit (-1,72%), Snam (-1,42%), Terna (-1.28%) ed Hera (-0,99%).

